Rapallo cattura i giovani. Lo ha fatto e lo fa grazie ad iniziative di Daniele Trucco, consigliere comunale alle Politiche giovanili ed Eventi per i giovani. Ha voluto essere presente al live dei The Bustermoon, band folk and roll che a luglio ha partecipato al talent show Rapax2021 e che ha scelto di fare nuovamente tappa a Rapallo.