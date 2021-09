Camogli: "Un bar gestito dalla Croce Verde" - LevanteNews

Quando la Croce verde camogliese aveva la sede a molo Giorgio, il sodalizio poteva contare anche sulla gestione di un bar il cui ricavat supportava le attività di soccorso e trasporto malati. Oggi la sede è in via 20 Settembre a piano terra dell’edificio della stazione ferroviaria. Nello stesso edificio, sempre a piano terra, i gestori di un bar tabaccheria sembra abbiano scelto altre attività. Se così è, ci si chiede perché il bar-tabaccheria-edicola non venga affidato alla gestione della Croce Verde (sempre che il direttivo lo desideri). Non che in zona manchino i pubblici esercizi, ma la pubblica assistenza, nei momenti sempre più difficili per il settore, potrebbe averne un utile economico. A parte il possibile impiego di uno o due persone. La decisione spetta alle Ferrovie che, data la presenza di altri tre bar in meno di cento metri, ben difficilmente troverà un nuovo gestore. Il Comune per altro potrebbe intervenire a favore della Croce Verde.