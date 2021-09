Nel tardo pomeriggio un turista di 68 anni in gita con i fratelli a Sopra la Croce, località Malga Zanone a Borzonasca, è scivolato in un ruscello riportando un trauma cranico commotivo. Sul posto il 118 con la Croce Bianca di Mezzanego, i vigili del fuoco di Chiavari, il soccorso alpino e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il paziente è stato trasportato in barella in una zona dove potesse atterrare Drago che lo ha trasferito in codice giallo all’ospedale di San Martino.