Amt, servizio scolastico: il nuovo piano dei trasporti - LevanteNews

Anche per il nuovo anno scolastico che sta per iniziare, AMT ha predisposto, in accordo con il tavolo di coordinamento istituito in Prefettura, un Piano di potenziamento del servizio di trasporto urbano e provinciale.

Il Piano ripropone la formula utilizzata lo scorso anno scolastico e prevede tre diverse tipologie di attività:

• intensificazione dei servizi di trasporto pubblico urbano gestiti direttamente da AMT;

• linee scolastiche urbane dedicate, attivate con fornitori privati;

• intensificazione dei servizi di trasporto pubblico provinciale organizzate con fornitori privati.

Per il servizio di trasporto pubblico provinciale è stato previsto l’utilizzo di 34 bus aggiuntivi, acquisiti attraverso il ricorso ai privati, oltre ad un eventuale rafforzamento del servizio ordinario. Se si dovessero presentare situazioni di necessità nella fase di entrata a scuola, scatterà il protocollo previsto, ovvero la partenza di un secondo mezzo.

La pianificazione del servizio sulla rete viene elaborata tenendo conto della provenienza degli studenti che frequentano gli istituti presenti sulle tratte provinciali. Per dare informazioni e fornire assistenza ai clienti sarà presente personale aziendale presso i principali nodi di interscambio della rete.

Di seguito indichiamo le tratte nelle quali verranno attivate le corse aggiuntive per il servizio scolastico.

Golfo Paradiso

Colle Caprile – Recco – Genova Brignole

Rapallo FS – Recco – Genova Brignole

Recco – Genova Brignole.

Tigullio Occidentale

Santa Margherita Ligure – Ruta – Recco

Rapallo FS – Chiavari FS.

Tigullio Centrale

Monleone – Genova Brignole

S.Stefano d’Aveto – Chiavari

Borzonasca – Chiavari

Ferriere – Chiavari

Ferriere – Chiavari – Sestri Levante

Calvari – Carasco – Chiavari

Chiavari – S.Salvatore – Graveglia

Cichero – Chiavari

Leivi – Chiavari

Campodonico – Chiavari

Rovereto – Chiavari.

Tigullio Orientale

Varese Ligure – Sestri Levante – Chiavari

Riva Trigoso – Chiavari

Casarza Ligure – Chiavari

Riva Trigoso – S.Bartolomeo – Sestri Levante

Castiglione Chiavarese – S.Pietro Frascati – Sestri Levante.

Dove trovare gli orari

Nei prossimi giorni verranno pubblicati sul sito www.amt.genova.it e sulla APP AMT gli orari relativi al potenziamento del servizio urbano e provinciale. Il Piano trasporti previsto per le scuole sarà oggetto di costante monitoraggio da parte dell’azienda al fine di migliorare il servizio e renderlo più rispondente alle esigenze dei passeggeri.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti consultare www.amt.genova.it