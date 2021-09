'Santa': scontro sull'Aurelia, due in codice rosso al San Martino - LevanteNews

Brutto incidente lungo la via Aurelia a San Lorenzo della Costa in Comune di Santa Margherita Ligure alle 19 circa. Un’auto si è scontrata con un motociclo con a bordo una coppia non più giovane. E’ intervenuto il 118 con la Croce Rossa di Santa Margherita e la Croce Bianca di Rapallo.

I due che viaggiavano sullo scooter, un uomo e una donna, sono stati stabilizzati e inviati in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. La viabilità, piuttosto intensa nell’ora del rientro a casa, ha registrato rallentamenti per consentire prima i soccorsi, poi i rilievi, poi la bonifica della via Aurelia.