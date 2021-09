Rezzoaglio: taglio col flessibile, con Drago e in codice rosso al San Martinoin ospedale - LevanteNews

A stabilire l’esatta dinamica saranno i carabinieri intervenuti sul posto. Un uomo stava lavorando con il flessibile che poi avrebbe abbandonato senza spegnerlo. Non si conoscono i motivi, ma a un tratto il flessibile ha provocato una profonda ferita ad una coscia dell’uomo. Sul posto il 118 che, tamponata la ferita e stabilizzato il paziente, ne ha disposto l’immediato trasferimento all’ospedale San Martino con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Genova. Il fatto è avvenuto in mattinata a Rezzoaglio in frazione Magnasco.