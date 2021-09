Rapallo: itinerari ecosostenibili, nuova segnaletica - LevanteNews

Grazie alla sinergia con fondazione Cima (Centro internazionale monitoraggio ambientale), nell’ambito del progetto EcoStrim, installeremo a breve nuovi pannelli illustrativi per la promozione turistica di itinerari ecosostenibili. In particolare verranno raccontati percorsi per canoe, kayak e sup nonché per l’esplorazione dei nostri fondali.

Si tratta di un ottimo mezzo attraverso il quale far scoprire a cittadini e turisti le eccellenze del territorio e le nostre inestimabili risorse naturali.