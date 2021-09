Rapallo: Santa Maria, primo impegno in Coppa Italia: avversario la Caperanese 2013 - LevanteNews

Dalla Polisportiva Santa Maria Calcio Rapallo

Questo pomeriggio alle ore 18:00 ci sarà la prima uscita per la prima squadra della PSM Rapallo la Società di Rapallo infatti questo pomeriggio scenderà in campo per l’incontro valevole per la prima giornata di Coppa Liguria contro la quotata Caperanese 2013 autentica corazzata e prima candidata alla promozione .

La Società di Rapallo, definita ad inizio stagione squadra a km 0 vanta infatti in rosa il 95% di ragazzi proprio di Rapallo, l’obbiettivo oltre alla valorizzazione dei giovani del proprio settore giovanile per la Società è quello di coinvolgere la città e seguire la squadra al campo Macera logicamente rispettando le normative in vigore ( accesso consentito solamente con Green Pass) .

Calcio d’inizio ore 18:00 campo Macera con ingresso gratuito.