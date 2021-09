Pieve Ligure: aggredisce e deruba cameriere, denunciato - LevanteNews

I Carabinieri del Stazione di Pieve Ligure, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali gravi, furto aggravato e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, R.B.L., 30 enne ecuadoriano residente a Genova. L’uomo, lo scorso mese di agosto, mentre si trovava all’interno di un bar del luogo in qualità di avventore, avendo smarrito i propri auricolari del telefono, accusava uno dei camerieri in servizio nel locale di averglieli sottratti. Dopo un animato diverbio l’uomo aggrediva fisicamente il cameriere, un 25 enne genovese, procurandogli delle lesioni (poi giudicate guaribili in trenta giorni) ed impossessandosi successivamente del suo telefono cellulare del valore di 500 euro.