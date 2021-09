Ancora un incidente sul Bracco dove sono venute a collisione una moto ed un’auto. Come spesso avviene ad avere la peggio è stato il motociclista politraumatizzato. Sul posto il 118 con la pubblica assistenza che ha trasportato il motociclista in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. In attesa dei rilevi di rito per stabilire dinamica e responsabilità, si sono registrate code nei due sensi di marcia.