Entella, brutto ko a Pontedera: Montevarchi vince 3-1. A segno Schenetti - LevanteNews

Aquila Montevarchi: Rinaldi; Achy, Martinelli, Tozzuolo; Mercati, Amatucci, Gambale, Lischi, Barranca; Jallow, Bassano. All. Malotti

Entella: Paroni; Di Cosmo, Coppolaro, Pellizzer, Barlocco; Dessena, Paolucci, Ciccone; Schenetti; Morosini, Magrassi. All. Volpe.

Pomeriggio da incubo allo stadio Mannucci di Pontedera per la Virtus Entella che perde 3-1 contro il Montevarchi. I gol dei padroni di casa sono stati realizzati da Jallow, Gambale e Tozzuolo, mentre per gli ospiti da Schenetti su calcio di rigore.

Pronti e via e i padroni di casa al 3’trovano il gol con Jallow bravo su cross di Barranca ad anticipare Paroni. La rete non scuote i chiavaresi che al 40’ subiscono il raddoppio: l’autore del vantaggio, uno dei migliori si libera del suo marcatore e mette un bel pallone in area che Gambalo infila senza problemi.

Nella ripresa l’Entella prova a reagire ma prima Magrassi spreca davanti a Rinaldi, poi Paolucci trova il portiere degli ospiti dire no. Il Montevarchi però non molla cercando il 3-0 con Barranca che non inquadra la porta. La pressione si concretizza al 70’ quando su errore di Paroni Tozzuolo fa 3-0. Al 79’ calcio di rigore per la Virtus Entella realizzato da Schenetti al secondo gol in campionato. Nell’occasione i padroni di casa restano in dieci per il rosso a Martinelli. Poi gli ultimi minuti di gara scivolano via senza emozioni fino al 95′ quando l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Domenica l’Entella affronterà la Lucchese battuta in casa dal Cesena.