Chiavari: "Torriglia, proroga Cda in carica fino alle elezioni" - LevanteNews

Da Sandro Garibaldi, Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini consiglieri comunali di Chiavari

I consiglieri comunali Sandro Garibaldi, Silvia Garibaldi, Giovanni Giardini, Daniela Colombo hanno deciso di protocollare una mozione urgente per dibattere a proposito della Fondazione Torriglia: Consiglio di Amministrazione e Presidenza, informativa e aggiornamento sulla situazione.

Essi ritengono, che vista la dipartita del Sindaco Di Capua e la vicinanza alle prossime elezioni, sarebbe opportuno non nominare un nuovo CDA ed un nuovo Presidente per il Torriglia e procedere in regime di prorogatio per la Fondazione sino a fine mandato della Amministrazione Comunale.

Il Torriglia è patrimonio dei Chiavaresi e la sua salvaguardia e buona gestione sono fondamentali: in un momento comunque di riassestamento della Giunta e del consiglio comunale i firmatari della mozione pensano sia azzardato procedere con una pratica di nomine di tale importanza e delicatezza