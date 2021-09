Val Petronio, finisce in parità l'allenamento tra Casarza e Riese - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Calcio Acd Riese

Casarza Ligure – Riese 1-1

Lorenzo Sivori

Secondo allenamento congiunto nella Val Petronio contro la squadra di Mister Agata, che ringraziamo per l’ospitalità.

Dopo che nei primi 15′ vedono i padroni di casa più pimpanti, si vede una Riese in crescita, armoniosa, bella da vedere e crea occasioni a grappoli; Bomber Pellegrino ci prova su punizione, di testa e da rapace d’area, ma tutto per questione di cm non si esulta; Tassano con tiri dal limite sempre fuori di poco e Bianco dal limite anche lui fuori di poco certificano un bellissima prima frazione.

La seconda (2 tempi da 40′) ci vede sempre protagonista: Cappelli spreca da ottima posizione, Savona ed Isaja con tiri di controbalzo gli fa difetto la mira, al 17′ Lorenzo Sivori su bellissimo assist di Bianco corona una bella azione ed un predominio assoluto facendo 0-1. Ci specchiano un po’ troppo ed al 30′ con un bellissimo tiro dal vertice alto dell’area, s’insacca nel sette opposto per il definitivo 1-1. Netti miglioramenti, rientri importanti come quelli di Pelosin e Mecaj, Sivori e Tassano sugli scudi…. Insomma si vede un buon potenziale…. Prossimo allenamento congiunto domenica 12 al Riboli contro la Juniores della Lavagnese.