'Santa': malore in mare, l'impegno dei soccorritori non basta - LevanteNews

Nel primo pomeriggio è stata colta da un malore mentre faceva il bagno a Paraggi. E’ stata vista in difficoltà ed i bagnini l’hanno tratta subito a riva. C’era un defibrillatore a disposizione ed i medici del 118, in attesa che da Rapallo arrivasse l’automedica con i Volontari del soccorso, hanno dato istruzioni precise per usare il salvavita e rianimare la paziente in arresto cardiaco. Purtrippo ogni sforzo è stato vano: la donna è deceduta. Sul posto anche i carabinieri. La morte è dovuta a cause naturali, ma la salma è a disposizione della Procura nel caso volesse accertare le cause del malore.