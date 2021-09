Rapallo: la 'Ignazio Messina & C.', festeggia i 100 anni al Golf - LevanteNews

Dalla pagina facebook del sindaco Carlo Bagnasco

1921-2021 quest’anno l’azienda di navigazione Ignazio Messina & C. festeggia il proprio centenario a Rapallo.

Sempre nel nostro prestigioso Circolo Golf e Tennis Rapallo si celebra, per il ventesimo anno consecutivo, il trofeo

“Messina Line Golf Trophy” a scopo benefico, che raccoglie oltre 200 partecipanti da tutto il mondo.

Il legame tra la nostra città e la grande realtà imprenditoriale ligure si consolida di anno in anno e per questo ringrazio sentiamo la Famiglia Messina, che rappresenta un’eccellenza mondiale nel settore navale, per continuare a sceglierci.

Ringrazio anche il Campione del mondo ex calciatore Daniele Massaro, special guest dell’evento.