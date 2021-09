Rapallo: estate da favola e un agosto da record - LevanteNews

Domenica 12 a Rapallo si esibirà Aka7seven, talento scoperto da Amici e scelto per il recital di sul lungomare dalla sensibilità del giovane consigliere comunale Daniele Trucco che quest’anno ha messo a segno doversi colpi; i posti disponibili al Chiosco della Musica sono stati prenotati in pochi minuti. E’ l’ultimo segno di un’estate straordianaria e di un agosto da record per il settore turistico, per molti operatori anche sotto il profilo economico. Un’estate che ha visto punte di 80.000 presenze come dimostrato dal volume dei rifiuti, del depuratore e dai flussi del traffico, specie in arrivo in autostrada. Soddisfatti gli operatori della nautica, balneazione e della ricettività. Tutto lascia supporre che anche settembre sarà un ottimo mese, nonostante l’apertura delle scuole.