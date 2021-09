Dalla Pro Loco Le Grazie (Portovenere)

5-6-7-8 settembre: Festa patronale di Nostra Signora delle Grazie e 53° edizione della sagra del polpo ai Giardini pubblici (in ottemperanza alle norme anti pandemia vi sarà anche servizio di asporto – street food). Fiera e bancarelle lungo via Libertà – borgo antico (necessario green pass per accedere). Intrattenimento musicale presso la pineta sul mare.