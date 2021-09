A firma Roberto Costa riceviamo e pubblichiamo

Nessun comune della riviera permetterebbe in centro uno scempio come questo. Sono anni che a Recco abbiamo questo in via Marconi/via Massone. Imprese che non portano avanti nessun lavoro sottraendo tra l’altro da anni posti auto comunali creando polvere continua lasciando pozze d’acqua infestate di zanzare. Presto ci sarà raccolta firme per denunciare i fatti.