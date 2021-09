Casarza Ligure, Stagnaro: "Faremo le cose possibili con impegno e serietà" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di “Casarza è di tutti”

In vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi, è stata presentata questa mattina la lista “Casarza è di tutti”, che sostiene la candidatura per il secondo mandato dell’attuale primo cittadino, Giovanni Stagnaro.

“La nostra lista civica – ha dichiarato Stagnaro – si propone di continuare l’azione amministrativa iniziata nel 2009, condivisa dalla città con ampio consenso nel 2014 e nel 2016. La disponibilità e l’impegno che ci hanno contraddistinto fino ad oggi ci potranno consentire di portare avanti il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi proposti, esposti dettagliatamente via per via, quartiere per quartiere, frazione per frazione, nel nostro programma. Tutto ciò avrà sempre come traguardo il bene comune, come testimonia la nostra costante azione amministrativa”.

“Siamo pienamente consapevoli – ha proseguito – dell’importanza che riveste l’attenzione alle ‘piccole cose’, pertanto la cura e la manutenzione degli spazi pubblici continueranno con ancor maggiore attenzione. Casarza Ligure deve continuare ad essere vivibile e a misura di persona. Rimangono per noi una priorità assoluta i temi della sicurezza, della qualità ambientale, dell’occupazione, di una viabilità sostenibile, del mondo del volontariato, di una forte attenzione per chi è meno fortunato e del doveroso impegno verso il potenziamento delle fonti di energia alternative. Queste tematiche ci vedranno impegnati con tutte le nostre forze per i prossimi 5 anni”, ha sottolineato ancora Stagnaro.

“Ringrazio i candidati della lista a mio sostegno, una vera e propria squadra, un gruppo affiatato che si rafforza ulteriormente con l’arrivo di nuove persone. Tutti insieme, come recita lo slogan che abbiamo scelto, faremo le cose possibili con impegno e serietà”, ha concluso.

Questi i 12 candidati al Consiglio Comunale della lista “Casarza è di tutti – Giovanni Stagnaro Sindaco”:

Lorenzo ARA – 04/12/1975 – Consulente tecnico, assessore uscente

Elena ARATA – 27/12/1989 – Educatrice

Mirella BIASOTTI – 15/05/1962 – Impiegata postale, assessore uscente

Viola BRUNORO – 12/10/1980 – Avvocato

Maria Concetta CANDILORO – 12/07/1969 – Geometra

Marica CASAVOLA – 16/09/1974 – Biotecnologa, consigliere comunale uscente

Fabio COMES – 23/07/1973 – Operaio, presidente del Consiglio Comunale uscente

Marcello Cristian FIGONE – 30/09/1975 – Impiegato Fincantieri, capogruppo consiliare uscente

Mauro FUGGETTA – 09/03/1963 – Autista bus

Moreno GRASSI – 10/02/1960 – Impiegato, presidente associazione pesca sportiva

Maurizio MIGLIETTA – 03/09/1957 – Vice sindaco uscente

Claudio MUZIO – 24/08/1954 – Consigliere regionale, ex sindaco