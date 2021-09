Borzonasca: il sindaco di Rapallo visita il campo parrocchiale - LevanteNews

Questo pomeriggio il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha portare i saluti e i ringraziamenti dell’amministrazione comunale al Campo delle Parrocchie dei Santi Gervasio e Protasio e di Sant’Anna, allestiti a Belpiano di Borzonasca.

Così commenta il sindaco: “Finalmente tutte le parrocchie di Rapallo hanno potuto riprendere, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza, l’organizzazione di campi estivi. Si tratta di ottime occasioni per far tornare i ragazzi a vivere la socialità con spensieratezza. Un ringraziamento speciale va a tutti gli animatori e ai volontari che con passione e professionalità si impegnano per educare e far divertire i nostri ragazzi.

Nella foto don Matteo, il suo amico a quattro zampe Reste e Carlo Bagnasco