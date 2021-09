Rapallo: Aka7even ospite speciale dell'incontro del 12 settembre - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

“Un altro tuffo, un’altra notte, un’altra estate così…” Sì, è proprio lui, Aka7even l’ospite speciale dell’incontro del 12 settembre (ore 21.30 Chiosco della Musica) per la gioia dei più giovani, con un incontro tra parole e musica.

Un regalo di fine estate ai nostri ragazzi che in questi ultimi due anni hanno sofferto stoicamente per le restrizioni imposte dal covid, sperando che sia di buon auspicio per l’inizio della scuola che ci auguriamo possa tornare alla normalità grazie alle lezioni in presenza.

Aka7even, il giovane cantautore e polistrumentista (20 anni) che è in cima alle classifiche grazie al tormentone “Loca” è il secondo talento ospite a Rapallo quest’estate, dopo Emanuele Aloia, uscito dalla scuderia di Amici.

Aka è, infatti, stato tra i finalisti della 20ª edizione del famoso talent di Maria de Filippi che a breve ripartirà su canale 5.

A presentare la serata e animare il pubblico presente sarà la scrittrice e storica conduttrice di Radio Babboleo, Paola Servente, che già si era cimentata con grande successo nei panni del giudice nel corso di Rapax 2021.

I biglietti saranno prenotabili sul sito www.rapalloticket.it dalle ore 14.00 di sabato 4 settembre. L’ingresso sarà consentito solo previa verifica del green pass.

“Sono molto contento che la Città stia diventando sempre più a misura dei nostri ragazzi – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – sono soddisfatto di aver assegnato la delega agli eventi per i giovani al nostro consigliere Daniele Trucco. Il suo impegno ha già portato ottimi risultati e sono certo che il consigliere darà continuità a questo percorso di realizzazione di iniziative di primo livello”.

“L’incontro è stato reso possibile grazie al lavoro dell’amministrazione e alle istanze del gruppo Link, un’associazione giovanile molto attiva sul nostro territorio – prosegue il consigliere alle politiche giovanili Daniele Trucco – la nostra amministrazione, dopo il grande successo di Rapax 2021 con la partecipazione di Emanuele Aloia e l’incontro con Aka 7even, ha in programma molti interessanti progetti in cantiere che saranno ideati e messi in pratica anche grazie alla partecipazione delle realtà giovanili attive sul territorio, sempre più nutrite e propositive”.

Di seguito la biografia dell’artista.

Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato. Il suo primo singolo ufficiale rilasciato come Luca Marzano, “Niente se non te”, diventa virale in pochissimi giorni ed il videoclip che lo accompagna, a meno di un mese dalla pubblicazione su YouTube, raggiunge e supera il milione di views. Nel 2019 Luca decide di cambiare direzione artistica sposando una progettualità maggiormente contaminata dalle sonorità urban pop d’oltreoceano; il tutto si concretizza con il cambio nome in Aka 7even. I suoi brani, di cui cura spesso le produzioni, e l’originalità del progetto lo portano a collaborare con tante star della scena urban italiana sino a novembre 2020, anno in cui partecipa alla ventesima edizione di Amici. A febbraio 2021, “Mi Manchi”, prodotto da Cosmophonix, esordisce al primo posto della classifica italiana Itunes.

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di “Amici” per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato doppio disco di platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). Il brano ha esordito al primo posto della classifica italiana Itunes e ha raggiunto anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, è stato inoltre l’unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify. Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify. Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca” – il singolo disponibile in radio e in digitale, il cui video è visibile al link https://youtu.be/gNsZZSKV-n8 – che hanno collezionato a oggi un totale di 150 milioni di streaming, di cui 57 milioni di views. Il suo disco d’esordio “Aka7even” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è già certificato disco d’oro, assieme al singolo “Loca”, che ha ottenuto invece il doppio disco di platino (dati diffusi da Fimi/Gfk). È da poco disponibile “Aka7even Summer Edition” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), arricchito dai remix di “Black”, “Blue” e “Luna”. Il singolo “Loca” è appena stato pubblicato anche in una nuova versione in spagnolo in collaborazione con l’artista Robledo. Nel settembre 2021 è a Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori, il progetto transmediale di Thomas Turolo conBeatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e Giuseppe Battiston. Umile, determinato, autentico e versatile, Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.