Camogli: sorpresa musicale in piazza Amendola - LevanteNews

Amore per la musica e amore per Camogli. Così si può sintetizzare il pensiero di Georg Bruder, musicista di Monaco di Baviera (violoncello), che da anni trascorre le vacanze nel borgo ligure e regala un piccolo concerto alla città eseguito con i figli Anton (pianoforte) di 13 anni, e Franz (violino) di 15. Solitamente l’esecuzione avviene nel laboratorio di falegnameria di Bruno Antonucci, del quale è amico; quest’anno è stato deciso di proporlo in piazza Amendola. Una gradevolissima sorpresa.