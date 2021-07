Skiroll, un centinaio gli atleti in gara: il bilancio - LevanteNews

Campionato Italiano Coppa Italia di Skiroll. Una due giorni di Sport Nazionale sul nostro territorio, con un centinaio di Atleti provenienti da tutta Italia. Abbiamo visto sfidarsi sui nostri circuiti cittadini i Campioni Italiani e Mondiali, una bella pagina di Sport. E’ stato bello ospitare questo evento e ringraziamo lo Sci Club di Santo Stefano d’Aveto e la FISI Federazione Sporti Invernali Comiato Ligure per la perfetta organizzazione e per avere scelto il nostro territorio come percorso di gara. Per la nostra cara Cicagna ed il comprensorio è stata una bella pagina di Sport dove la parola d’ordine è stata sano Agonismo, Rispetto e FairPlay.

Ringraziamo anche il Comune di Lorsica per aver condiviso il percorso di gara di quest’oggi. Un grande sforzo organizzativo coordinato dallo Sci Club di Santo Stefano d’Aveto che ha portato, con la collaborazione della Protezione Civile e del Gruppo Alpini, a chiudere le nostre strade per il solo tempo necessario allo svolgimento delle gare, creando il minimo disagio. Grazie a questo evento abbiamo potuto fare conoscere le nostre belle realtà e fare promozione. Il turismo sportivo è una risorsa ed una grande opportunità. Salutandoci abbiamo proposto la ricandidatura anche per il Campionato nazionale 2022

Dal Comune di Cicagna su Facebook riceviamo e pubblichiamo