Nei comuni turistici i negozi sono normalmente aperti anche la domenica (oltre alla sera) e in tarda mattinata si sono animati. I clienti più che attirati dai saldi, sono invogliati allo shopping dal cielo nuvoloso che lascia deserte le spiagge. Un tempo del genere è l’ideale per far volare ilo commercio estivo. Soddisfatti in particolare le boutiques, negozi di abbigliamento, calzature.