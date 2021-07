'Santa': in un libro, l'economia dopo le Torri gemelle - LevanteNews

Dalla Erga casa editrice riceviamo e pubblichiamo

L’economia mondiale e il marketing dagli anni ’70 alle Torri Gemelle: nel romanzo “Dentro l’onda”

di Augusto Bandettini di Poggio. Giovedì 8 e giovedì 15 luglio alle 21 all’Hotel Mediterraneo di Santa Margherita Ligure

È obbligatoria la prenotazione con una mail (mediterraneohotelspa@gmail.com)

o per telefono al numero +39 0185 293342

Augusto Bandettini di Poggio: Dagli anni ’70 allo schianto dell’11 settembre 2001 e della finanza mondiale, il romanzo racconta i cambiamenti dell’economia visti dal suo interno, tra imperialismo, nuova economia, globalizzazione e green economy.

Richard fin da bambino è diviso tra un padre professore dalla mentalità rigorosamente schematica e una madre creativa, tra le prime imprenditrici donne nel mondo del marketing. La sua vita scorre intrecciandosi alle storie di altri personaggi fino a quando, con l’attacco alle Torri Gemelle, crolla anche la sua attività. Richard deve ripartire da zero reinventandosi, non più giovane, in un mondo profondamente cambiato con l’aiuto dei figli e dell’inseparabile Bonnie. Ci riuscirà?

La storia di Richard segue quella degli Stati Uniti, dei cambiamenti geopolitici ed economici internazionali: la guerra in Vietnam, il viaggio verso la globalizzazione, gli attentati che hanno sconvolto il mondo, fino alla battaglia contro il Covid.