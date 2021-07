'Santa': alcol e liti, intervento dei carabinieri - LevanteNews

Ancora alcuni giovani che hanno deciso di stordirsi e bere in eccesso; ancora liti e il tempestivo intervento dei carabinieri e delle forze dell’ordine che stanno in campana e non sempre riescono a prevenire episodi che spaventano e irritano residenti e turisti. Ancora una volta il teatro di questi fatti è Santa Margherita Ligure dove il sabato notte si svolge intenso il lavoro delle pubbliche assistenza. Difficile al momento ricostruire nel dettaglio la cronaca di episodi che nonostante le numerose telecamere e sorveglianza avvengono comunque. E’ credibile la tesi che i ragazzi arrivino con riserve di alcol da smaltire in città?