Lunedì 5 e martedì 6 luglio, a causa lavori di asfaltatura, le corse della linea 802 Recco – Megli – Polanesi – Montefiorito – Recco delle ore 13:30, 15:30 e 17:30 giunte alla chiesa di Megli torneranno a Recco percorrendo via Salvo d’Acquisto, via Montefiorito, via del Castello, per terminare al capolinea di Recco.

