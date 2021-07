RASSEGNA STAMPA. Covid, tornano contagi e ricoveri - LevanteNews

Oggi, domenica 4 luglio, auguri a Natalia. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: rossore: (color rosso affiorante sul viso in cui si riconosce una reazione emotiva del pudore o della vergogna: anche per rabbia, sdegno, ira). Proverbi: “Un po’ corre la lepre, un po’ il cane”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: nella Asl 4 ricrescono contagi (non confermata la notizia di un focolaio in un’azienda turistica ndr) e tre ricoverati. Vaccini: “Open day, buona la prima”; “Immunizzati con il mix di dosi; green pass ancora bloccato”; “La Cina corre veloce, ripartita alla grande”. Feste di Luglio: epilogo con l’arcivescovo Maco Tasca. Saldi: avvio incoraggiante.

Moneglia: le regole antialcol non piacciono a tutti. Casarza Ligure: mezzo milione di euro per danni da maltempo. Chiavari: il Comune autorizza l’occupazione del 70 per cento di spiagge. Chiavari: comandante vigili, 39 i candidati. Chiavari: Associazione carabinieri, Pietro Brugarino è il presidente. Chiavari: A-12, stasera ripartono i lavori

Rapallo: “Locali sfitti, lanciamo il bonus”. Rapallo: l’Avis torna in piazza, c’è bisogno di sangue. Rapallo: il chirurgo Michelini presidente Rotary. Rapallo: martedì l’addio al maestro Fulvio Tuvo. Santa Margherita Ligure: torna la corrierina del mare.

Recco: agevolazioni sulla Tari approvate in Consiglio. Recco: a giugno registrati 16.000 bagnanti.