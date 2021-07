Rapallo: Feste di Luglio, stamattina ultimo atto a Montallegro - LevanteNews

La comunità rapallese si è radunata questa mattina al Santuario della Madonna di Montallegro per la cerimonia dello Scioglimento del Voto, officiata dal Vescovo diocesano Giampio Devasini, ultimo atto dei Festeggiamenti in onore della Patrona di Rapallo e del suo Capitaneato. Un rito secolare, celebrato oggi con una sentita partecipazione di autorità civili, militari e concittadini nonostante la giornata di pioggia.

La cerimonia dello Scioglimento del Voto della Comunità Rapallese riporta al lontano 29 agosto 1657: quando la Magnifica Comunità di Rapallo, dopo aver manifestato riconoscenza alla Vergine di Montallegro per aver preservato la città dalla terribile pestilenza che in quel periodo aveva falcidiato l’intera Liguria, fece voto solenne di recarsi processionalmente al Santuario e di celebrarvi una Messa e di offrire un obolo in segno di gratitudine.