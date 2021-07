Parco nazionale di Portofino: iniziativa di Goletta Verde e Coordinamento - LevanteNews

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Camogli Goletta Verde di Legambiente ha aderito, in occasione del suo passaggio, ad un’iniziativa per sensibilizzare sull’argomento parco nazionale di Portofino organizzata dal Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino Osservatorio Ambientale e da Fridays for Future. Presenti Santo Grammatico, presidente di Legambiente Liguria, e Antonio Leverone, del Coordinamento che spiega: “Siamo nati nel gennaio del 2019 dopo un anno di silenzio della Regione con il fine di raggiungere l’obiettivo di parco nazionale. Siamo a disposizione per confrontarci con il Ministero, al quale abbiamo già inviato una proposta per i confini, e con le amministrazioni dei vari Comuni”.