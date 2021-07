Parco di Portofino, Toti: "Quella di Legambiente mi sembra una bandiera politica" - LevanteNews

“Quella di Legambiente mi sembra molto una bandiera politica, più che una bandiera ambientalista. L’attenzione della Giunta per l’ambiente è assoluta, e spiace che non venga riconosciuta: rigenerazione urbana, ciclo dei rifiuti, differenziata, ciclo e deputazione delle acque con la nostra amministrazione hanno fatto passi da gigante, e il numero di bandiere blu alle spiagge della nostra regione ne sono la prova”: così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla manifestazione odierna di Legambiente.

“Sul parco di Portofino – aggiunge Toti – Regione sta semplicemente seguendo le perplessità dei sindaci e dei territori, cosa che sarebbe opportuno facesse anche Legambiente, che quasi sembra infastidita dallo sviluppo turistico di quella zona, che porta lavoro, sviluppo e ricchezza”. “Per quanto riguarda le miniere di titanio – conclude il governatore – una organizzazione così importante dovrebbe sapere che dipendono dal Governo centrale e non dalla Regione”.

Da Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo