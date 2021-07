"I Saldi sono partiti bene, sarà un periodo di opportunità concrete" - LevanteNews

Enrico Malvasi, consigliere Federmoda, risponde a chi gli chiede informazioni sull’avvio dei saldi estivi dicendo che “la buona partenza è sinonimo di scelte giuste”.

La data unica è fondamentale per la nostra macro-area che comprende Liguria, Piemonte e Lombardia e la data

del 3 luglio, definita ormai molti anni fa da Malvasi e dagli storici presidenti Federmoda come unica data nazionale,

rappresenta ancora il migliore compromesso di oggi dato ché il retail si deve confrontare con la grande

distribuzione, gli outlet e le vendite online.

La buona partenza fa ben sperare per questi saldi estivi da sempre caratterizzati da vendite non eccessive inizialmente ma molto diluite nel tempo essendo un periodo di vacanze e spostamenti. Enrico Malvasi conclude definendo questi saldi di ripartenza utili e necessari per la spinta ai consumi che tutti dicono di voler agevolare.

