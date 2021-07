Chiavari-Lavagna: la Lega Navale a 10.000 vele di solidarietà - LevanteNews

Dalla Lega Navale Chiavari-Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Nonostante il maltempo oggi Domenica 4 luglio 2021 la barca della Lega Navale sezione Chiavari-Lavagna ha intrapreso una parte del tragitto predisposto partecipando all’iniziativa 10.000 Vele di solidarietà. Grande l’entusiasmo dei presenti , a bordo il Vicesindaco di Chiavari Silvia Stanig, Isabella Puma in rappresentanza di Zonta International delegazione di Portofino , la consigliera LNI Monica Corte e per la stampa Claudia Sanguineti.

Partenza ritardata verso le 10.30 al largo del faro verde di Marina Chiavari e inizio di veleggiata verso le vasche di Lavagna. Le condizioni del vento e l’incipiente maltempo hanno spinto la barca sociale della Lega Navale di sezione a invertire la rotta verso la punta di Portofino con la speranza di raggiungere il Cristo degli Abissi e la concomitante discesa dei sommozzatori per la posa del nastro rosso. Barca in appoggio di Cesare Covini con a bordo Lucia Nocera del DLF di Chiavari e Stefano Piola come video maker della Rassegna.

La Freelance del Presidente Bianchi scortava la Archibald nelle acque antistanti il Golfo del Tigullio. Tutte con evidente nastro rosso in testa d’albero. Altri soci ed amici quali la FarEast di Fabio Baffigi hanno appoggiato l’iniziativa proposta dalla LNI Chiavari-Lavagna.

La galleria di foto presente su entrambe le battigie dell’imbarcazione Archibald hanno occupato più di sei metri per lato per un’altezza di circa 60 cm. Oltre 15 foto ingrandite in alta definizione e donate per l’occasione da soci, Istituzioni e appassionati. Tutte fotografabili in mare dalle barche in veleggiata.

L’opera compiuta grazie anche alla collaborazione del fotografo Edoardo, figlio dello storico Giorgio Migone di Chiavari, che ha voluto omaggiare la LNI di uno scatto contemporaneo di Chiavari dal mare, ha ripreso attività nautiche e regate di molte sezioni della Lega Navale Nazionale , vela, canottaggio e atlete della sezione di Chiavari –Lavagna , scatti provenienti dalla biologa marina Cristina Bonino durante la sua attività di subacquea professionista per la Scuola Sette Mari in Sardegna e come Accompagnatore di turismo marino- il nuovo corso professionale di specializzazione della Regione Liguria organizzato dall’Accademia del Turismo di Lavagna . I riquadri centrali dei pannelli sono documenti storici della Lega Navale forniti dal Centro Studi Tradizioni Nautiche di Napoli. Ogni pannello sarà poi smontato e riutilizzato assieme ai moltissimi scatti non utilizzati ma di grande impatto emotivo in una Rassegna fotografica culturale in calendario per il prossimo autunno.

La sezione di Chiavari-Lavagna ringrazia tutti i soci a terra e in mare, Marina Chiavari, la Guardia Costiera e Claudio Bonadonna per la collaborazione finalizzata al risultato.

