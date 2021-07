Ballardini e il Genoa pensano al futuro: tempo di prolugamento? - LevanteNews

Il Genoa riparte da Davide Ballardini in panchina ma sia la società che il tecnico romagnolo, secondo Sky Sport, stanno già ragionando del futuro.

Ballardini vorrebbe iniziare il suo campionato il 22 agosto rinnovando già il suo contratto con il Genoa in scadenza nel 2022. Dal canto suo la società avrebbe proposto al mister rossoblu il prolungamento fino al 2023 ma per ora non ci sono novità.

Possibile che le parti si incontrino nuovamente prima della partenza per il ritiro di Neustift di metà luglio che darà il via alla nuova stagione.