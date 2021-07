Rapallo: il vescovo celebra la messa in piazza delle Nazioni - LevanteNews

Oggi, 3 luglio, giornata conclusiva delle Feste di Luglio, la Processione con l’Arca Argentea della Vergine avrebbe dovuto sfilare per le vie di Rapallo. Non è stato così, anche quest’anno -nel rispetto delle misure anti-contagio da Covid-19 che hanno comportato una revisione del programma delle Festività. In alternativa alla Processione, la Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio e il Santuario di Montallegro ed il comune di Rapallo hanno quindi promosso una Messa in piazza, come lo scorso anno, con circa 500 posti a sedere a numero chiuso.

La funzione religiosa è stata celebrata in piazza delle Nazioni: luogo simbolico essendo la piazza antistante l’ingresso del municipio, cuore della città. Ad officiare la Solenne Pontificale Mons. Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano che ha ricordato lo stretto legame tra le due città l’importanza della preghiera che nasce nel cuore umile che si affida al Signore.

Presente il vice sindaco Piergiorgio Brigati con l’amministrazione comunale, i rappresentanti di Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, il parlamentare Roberto Bagnasco e i rappresentanti delle forze dell’ordine, delle pubbliche assistenze, dei Sestieri e del mondo associazionistico.