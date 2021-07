Domenica 4 luglio si volgerà la consueta “fiera di Ferrada” pertanto Via Colombo verrà chiusa al traffico veicolare. Le corse della linea 15 Chiavari – Genova transiteranno in Viale De Gasperi in entrambe le direzioni.

Si consiglia di utilizzare le fermate del Viale che sono da considerarsi provvisoriamente ambo i lati.

Dalla pagina Facebook di Amt riceviamo e pubblichiamo