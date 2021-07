Levanto: omaggio a Luzzati con un laboratorio per bambini - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

Martedì 6 luglio la biblioteca civica “Vinzoni” di Levanto ricorda il grande scenografo e illustratore genovese Emanuele “Lele” Luzzati, nel centenario della sua nascita, con l’organizzazione di un laboratorio di lettura animata rivolto ai bimbi da 3 a 6 anni che frequentano la scuola estiva gestita dall’associazione “Creativamente” all’interno dell’edificio di corso Roma che ospita la scuola dell’infanzia.

L’iniziativa sarà tenuta a partire dalle ore 9.45 dalla bibliotecaria Rossella Trevisan (referente per la provincia della Spezia di “Nati per leggere”, l’associazione cui aderisce la “Vinzoni”) e si inserisce nell’ambito della rassegna “La settimana di Pulcinella”, promossa in tutta Italia dall’editore “Interlinea” di Novara.

Le letture, della durata di circa 30 minuti ciascuna, sono tratte dai testi “La tarantella di Pulcinella” e “Alì Babà e i 40 ladroni” (entrambi scritti e illustrati dallo stesso Luzzati).

L’evento fa parte del progetto “So-stare nel libro”, frutto della collaborazione tra biblioteca e “Creativamente” e vincitore del bando “Leggimi 0-6” emesso dal Cepell (“Centro per il libro e la lettura”) del Ministero della cultura.