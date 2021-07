Chiavari, via Ri Alto: partono i lavori di asfaltatura - LevanteNews

Lunedì 5 luglio 2021 inizieranno i lavori di asfaltatura nel quartiere di Ri Alto, previsti dall’amministrazione comunale per provvedere alla sistemazione di due chilometri di pavimentazione partendo dall’incrocio di via Ri Alto con corso Lima fino ad arrivare al confine con il comune di Leivi.

Il cantiere sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12 e dalle 13,30 alle 18, pertanto in questi orari la strada non sarà percorribile. Sono consigliate vie alternative quali la strada interpoderale di salita San Michele, via San Rufino e via Selaschi da Carasco.

“Un intervento di manutenzione estremamente necessario per la sicurezza di tutti coloro che quotidianamente transitano su queste strade. Il rifacimento della pavimentazione di Ri Alto permetterà di sistemare i cedimenti e le buche presenti in diversi tratti fino a raggiungere Leivi – spiega il sindaco Di Capua – Grande attenzione a tutti i quartieri, per una riqualificazione massiccia delle strade cittadine”.

