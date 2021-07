Carasco: ai "Leudi" buona partenza dei saldi - LevanteNews

Buona partenza dei saldi al Centro Commerciale I Leudi di Carasco del circuito Coop Liguria. Buona l’affluenza dalla tarda mattinata nei tredici negozi della galleria commerciale. La direttrice Alice Pini spiega: “Dalle 11 in poi abbiamo registrato riscontri positivi, in particolare nei settori abbigliamento, calzature e accessori per la casa. Siamo soddisfatti; soprattutto fiduciosi che l’affluenza si ripeta anche nei prossimi giorni.”

I Leudi sono un punto di riferimento per gli abitanti delle vallate tigulline che confluiscono a Carasco: un tempo per tante spese scendevano a Chiavari; oggi la qualità, i prezzi e il ventaglio di merce offerto da questo centro è tale che preferiscono accorciare la strada. Nello stesso tempo ai Leudi arrivano in tanti dal Tigullio, specie quello orientale e sono una tappa “obbligatoria” per quanti si trasferiscono dalla Riviera in campagna in cerca di relax.