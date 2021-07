Arriva a Cogorno il "Passalibro Scolastico" - LevanteNews

Avete in casa libri scolastici che non vi servono più? Con il “Passalibro Scolastico” esiste da qualche giorno la possibilità di donarli a chi frequenta la Scuola Secondaria all’interno del comune di Cogorno.

“Il nostro progetto vuole permettere di dare lunga vita ai libri che verranno consegnati ad altre famiglie – ha spiegato Paola Acquario, ideatrice dell’iniziativa che ha trovato immediata collaborazione con l’amministrazione comunale, in particolare con il Sindaco Gino Garibaldi -. Chiunque volesse donare un testo scolastico può contattarmi al numero telefonico 338 448 6954 e prendere un appuntamento per la donazione. I libri raccolti saranno poi consegnati a chi ne farà richiesta entro l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, contattando sempre lo stesso numero telefonico”.

Prima della consegna dei testi a chi ne farà richiesta, il punto di raccolta dei volumi si troverà al piano terra del palazzo comunale di piazza Aldo Moro: “L’iniziativa ha una duplice finalità – ha aggiunto Acquario -. In primo luogo, dal punto di vista economico quello di far risparmiare almeno una parte della spesa per i testi scolastici alle famiglie. In secondo luogo, quello ecologico invitando al riciclo e al riutilizzo dei testi”.

Dal comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo