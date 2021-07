'Santa': luglio, settimana di appuntamenti - LevanteNews

Musica, presentazione libri, mare. L’amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure presenta una settimana di appuntamenti quale intrattenimento per cittadini e ospiti.

In realtà la grande attrazione è rappresentata dal mare ed i n particolare dalla nautica; in particolare dopo la pandemia che ha convinto moltissimi ad isolarsi in mare, su un’imbarcazione. Ai tradizionali yacht e motoscafi si sono aggiunte tante altre imbarcazioni. Il trionfo della nautica. Di tutto questo dovrebbe avvantaggiarsi anche l’indotto.