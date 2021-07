RASSEGNA STAMPA. Portofino: Cracco oggi inaugura il ristorante - LevanteNews

Oggi, venerdì 2 luglio, auguri a Ottone. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole effluvio (gradevole diffusione di odori; profumo; ma anche cattivo odore, puzzo; abbondante emanazione. Proverbi: “Il matrimonio è un male necessario”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Repubblica: Portofino: oggi Cracco apre il suo ristorante (Intervista di un’intera pagina sul l’edizione nazionale).

Il Secolo XIX (In cronico ritardo in edicola). Ospedali:”La visita dei parenti, in camice e mascherina, ai degenti”. “Lavagna Guido Parodi guiderà Cardiologia”. Vaccini: sono 21 turisti piemontesi prenotati (Commento: l’assurdo è che un residente in una Asl ligure non possa vaccinarsi in un altra Asl ligure; Gulliver avrebbe attirato molte persone dalle Asl 4 e 5). Green Pass: riprende l’interesse per i viaggi.

Moneglia: alcolici, giro di vite per l’estate. Sestri Levante: violenza sessuale su minore. Sestri Levante: Tigullio capitale della cultura, sindaci convocati per martedì 12. Chiavari: obbligo di mascherina oggi alla Fiera. Chiavari: i motociclisti volano su Di Capua e Maggio. Zoagli: petizione per dire no ai limiti posti alle passeggiate dei cani

Rapallo: trovato l’accordo tra il porto Riva e Fincantieri che rinuncia al ricorso al Tar. Rapallo: Feste di luglio, l’emozione dei massari. Rapallo: bus elettrici, Amt adegua le colonnine.

Santa Margherita Ligure rinnova il servizio di bike sharing. Santa Margherita Ligure: operazione Blue Panda. Portofino: Monica Bellucci e la figlia Deva, protagonista di uno spot.