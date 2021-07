Lega Navale, la cultura raddoppia in occasione del Festival della Parola 2021 - LevanteNews

Si accresce la collaborazione con Il Centro Studi Tradizioni Nautiche di Napoli–Lega Navale Italiana per la sezione territoriale della L.N.I. sempre attenta a divulgare la storia e la tradizione della marineria. “La nostra sezione e il Gruppo Cultura ha lavorato con passione in collaborazione con il CSTN e il suo Direttore Paolo Rastrelli, riuscendo a selezionare, recuperare e restaurare elementi storici di grande valore culturale” – racconta Monica Corte , Consigliera alla Cultura e Comunicazione della L.N.I. Chiavari-Lavagna.

“Un valore che vogliamo diffondere non solo ai nostri soci che dal prossimo 2 Luglio avranno a disposizione on line sia la Rivista periodica bimestrale della Lega Navale sia il Notiziario mensile edito da CSTN di Napoli , ma a tutta la cittadinanza chiavarese e ai turisti che in questo periodo rinnovano la loro esperienza nel Tigullio”.

Importanti novità saranno già visibili a partire dal prossimo week-end del 3-4 Luglio 2021 proprio in occasione del Festival della Parola e del concomitante evento che vedrà in mare una veleggiata a favore della solidarietà contro la violenza sulle donne.

“La portata culturale, la vasta ed approfondita conoscenza della storia del mare, delle coste e della tradizione marinaresca è un bene inestimabile che va curato e diffuso soprattutto alle giovani generazioni che possono attingere molto dal passato per interpretare il futuro” continua la Consigliera Corte “ La Lega Navale di Chiavari–Lavagna è sempre presente e può contribuire in maniera determinante al successo culturale del territorio proprio perché presenza storica, idonea a testimoniare tutte le attività che hanno sul mare il loro campo d’azione. La nostra sezione infatti nasce oltre 110 anni fa , nel 1908 ed ha accompagnato in mare il Tigullio nei vari secoli.”

Con il Centro Studi Tradizioni Nautiche – Lega Navale appassionati e ricercatori potranno attingere a un archivio voluminoso con oltre 10.000 volumi e 15.000 numeri di oltre 150 testate specializzate nazionali ed estere. Dal 2012 il Centro è riconosciuto dalla FIV Federazione Italiana Vela quale Istituzione culturale di interesse federale.

Documenti, audiovisivi, fotografie imbarcazioni, profili e personalità “Stiamo già lavorando alla prossima edizione della Rassegna Culturale di Uomini & Navi, uno tra i fiori all’occhiello della sezione , sperando di poterla fare nuovamente in presenza e offrire un calendario di appuntamenti sempre più vasto e accattivante. Magari con una maggiore presenza femminile tra i relatori”.

Molte altre novità legate allo sport, all’ambiente e al sociale, ci assicurano dalla Lega Navale Chiavari-Lavagna, accompagneranno Chiavari nel prossimo futuro.

