Chiavari: la programmazione al cinema Mignon - LevanteNews

Dal cinema Mignon di Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309 694)

Da venerdì 2 a lunedì 5

La felicità degli altri

Orario: 17,00; 21,00

Regia: Daniel Cohen – Con: Vincent Cassel, Berenice Bejo – Francia, 2021 – 104′

Léa e Marc, Karine e Francis sono amici di lunga data. Léa è commessa in una boutique di abbigliamento, Marc è quadro in un’impresa specializzata nell’alluminio, Karine è agente pubblicitaria e Francis agente immobiliare. L’indecisa, il macho dominante, la saccente, il maldestro, ognuno occupa il suo posto nel gruppo e a tavola. Ma l’armonia è rotta la sera in cui Lèa, la più discreta del gruppo, annuncia la stesura del suo primo romanzo. Lontani dalle felicitazioni, piccole e grandi gelosie crescono. Il successo del suo libro, che sarà ovviamente un best seller, spinge gli altri a spiegare rovinosamente le ali della creatività. Sul fallimento, le maschere cadono e l’amicizia soccombe.

*****

Martedì 6 e mercoledì 7

Evento speciale

Per Lucio

Orario: 17,00; 21,00

Regia: Pietro Marcello – Con: Lucio Dalla – Documentario Italia, 2021 – 80′

Nelle sale italiane l’emozionante film documentario firmato dal regista di Martin Eden, tra canzoni e interviste agli amici più intimi. Dopo l’anteprima mondiale alla 71ª edizione del Festival Internazionale del cinema di Berlino, Per Lucio di Pietro Marcello arriva nei cinema italiani. “Per Lucio” è un viaggio visivo e sonoro nell’immaginario poetico e irriverente del cantautore bolognese Lucio Dalla, una narrazione inedita del suo mondo condotta attraverso le parole del fidato manager Tobia e dell’amico d’infanzia Stefano Bonaga. Il film unisce biografia e storia, realtà e immaginario, dando vita a un ritratto che attinge dall’infinito bacino dei repertori pubblici e privati, storici e amatoriali.

*****

Giovedì 8: riposo