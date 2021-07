I posteggi disegnati con segnaletica bianca in via Bettolo a Camogli, in corrispondenza del marciapiedi a sbalzo, creano una strettoia in corrispondenza della curva.

Alcuni lettori segnalano la necessità di ripristinare la linea di mezzeria nella carreggiata e sistemare cartelli in entrambe le direzioni che segnalino una strettoia.

Agli automobilisti – aggiungono – la raccomandazione di parcheggiare entro la linea bianca e richiudere gli specchietti.