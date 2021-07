San Colombano: ancora sul portone del Comune - LevanteNews

Caro Fabio,

ho letto davvero con stupore il comunicato che avete pubblicato su Telegram nel quale affermi che la causa delle dimenticanze delle porte aperte in municipio sia da attribuire alle prese di posizioni della minoranza.

Premesso che, come più volte evidenziato, il canale Telegram non dovrebbe essere usato a scopo politico ma quale canale di informazione, per rendere partecipi i cittadini dell’operato dell’amministrazione comunale,

ritengo che il Gruppo Territorio e Sviluppo si sia sempre impegnato cercando di collaborare fattivamente per il bene comune.

Ritengo anche che il significato della parola “collaborazione” non equivalga a quello della parola “compiacenza” e che compito della minoranza sia quello di fare una opposizione costruttiva.

Proprio in virtù della volontà collaborativa che appartiene al nostro gruppo, ti chiedo un incontro per confrontarci su quanto accaduto e sulla situazione creatasi per poter giungere ad un chiarimento.