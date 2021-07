Il chiosco dell’edicola sita in zona Cavallini, sul lungomare di Rapallo, anziché notizie sui giornali cartacee, fornirà d’ora in poi news turistiche; considerato che ospiterà l’ufficio turistico (Iat) comunale. Il manufatto, eretto su terreno comunale apparteneva alla “Tigullio Giornali Bafico” che per cederlo aveva chiesto 30.000 euro. Alla fine il Comune lo ha avuto per 25.000.