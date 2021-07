Rapallo, Cianci: "Un bonus affitto per riaprire i negozi chiusi del centro" - LevanteNews

“Un bonus affitto da erogare alle attività che si insediano in locali sfitti da almeno tre mesi nel centro storico di Rapallo”. È la proposta del consigliere regionale di Cambiamo!, Domenico Cianci.

“È una iniziativa recentemente ideata dal Comune di Genova con la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio che ritengo sensata perché mira a migliorare e sostenere il tessuto commerciale della città; a Rapallo consentirebbe di avere un centro storico ancora più appetibile dal punto di vista turistico ed economico. Il contributo potrebbe andare da un minimo di 6.000 euro fino a un massimo di 12.000 euro annui a nuova attività, per un periodo minimo di 30 mesi e fino a un massimo di 60. Non solo: anche le attività già esistenti nel centro storico potrebbero accedere al bonus in caso di ampliamento, così come quelle che vorrebbero trasferire lì il proprio negozio e comprovassero l’indisponibilità del proprietario dell’immobile, sede dell’impresa, di ridurre il canone di locazione di almeno il 20 per cento. È chiaro – prosegue Cianci – che una misura di questo genere ha senso se inserita in un piano più ampio di riqualificazione del centro storico secondo quelle che sono le esigenze specifiche, prendendo in considerazione altre misure come l’abbattimento delle barriere architettoniche”.

La proposta di Cianci avrebbe un triplice effetto: “Attirare nuovi investitori, garantire opportunità di lavoro, mantenere ancora più vivo e quindi sicuro il centro; mi auguro che il Comune di Rapallo possa, secondo le proprie disponibilità, attivare un percorso del genere per sostenere e stimolare ulteriormente il tessuto economico. Su questo tema ho sentito il presidente Ascom di Rapallo, Massimiliano Colombi, e il Coordinatore per il Tigullio di Confesercenti, Enrico Castagnone, che si sono trovati concordi sulla proposta”.

Dal consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo