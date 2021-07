Jacopo Gambacciani agli Europei con l’Italia - LevanteNews

C’è anche Jacopo Gambacciani fra i convocati dal tecnico Massimo Tafuro con l’Italia per gli Europei Under 15 di pallanuoto che prenderanno il via domenica prossima, 4 luglio, a Loulè, in Portogallo.

“Sono molto contento perché indossare la calottina della Nazionale italiana è sempre un’emozione – racconta Jacopo – Il torneo in Montenegro non è andato benissimo ma è stato un ottimo test per crescere come squadra. L’Europeo sarà strutturato da una fase a gironi dove le prime passeranno direttamente ai quarti di finale e le seconde e le terze dovranno fare gli ottavi: in questi giorni stiamo caricando molto per mettere fiato e stiamo cercando di migliorare il più possibile i nostri punti deboli”.

L’elenco completo dei convocati: Davide Varavallo e Emanuele Miraldi (Posillipo), Francesco Sifanno (Waterpolo Bari), Adriano Barigelli Calcari e Simone De Vecchis (Alma Nuoto), Andrea Lorenzo Rota (Onda Blu), Francesco Pettonati (Waterpolo Palermo), Francesco Scordo (Torre del Grifo), Francesco Poggi (Bogliasco), Jacopo Gambacciani (Iren Quinto), Lorenzo Mantovani e Manuel Arco (Savona), Lorenzo De Marchi (Pro Recco), Michele Pini (Florentia), Alessandro Salipante (Mediterraneo Taranto).

Dall’Iren Quinto riceviamo e pubblichiamo