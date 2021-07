Chiavari: Fiera di Luglio, variazioni fermate bus - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Atp

Si informa che venerdì a Chiavari si svolgerà la tradizionale “Fiera del 2 luglio; pertanto il servizio di linea subirà, per l’intera giornata, le seguenti variazioni di percorso:

· tutti gli autobus provenienti da Carasco, giunti all’altezza di piazza Sanfront, svolteranno a sinistra per viale Kasman, viale Marconi, corso de Michiel, corso Assarotti dove riprenderanno il regolare percorso. Analogo percorso in direzione opposta;

· le linee provenienti da Leivi, giunte alla rotonda di via Devoto / via Piacenza, svolteranno a sinistra in via Piacenza e proseguiranno per piazza Sanfront, viale Kasman, viale Marconi, corso de Michiel, corso Assarotti dove riprenderanno il regolare percorso. Analogo percorso in direzione opposta per le corse in transito in piazzale Rocca;

· le linee provenienti da Lavagna, corso Buenos Aires, giunte al ponte sull’Entella, dovranno deviare per viale Marconi e proseguire lungo Corso de Michiel e corso Assarotti dove riprenderanno regolare percorso. Analogo percorso in direzione opposta;

· la linea C2 effettuerà capolinea a Chiavari FS.

Lungo i tragitti alternativi verranno posizionate le fermate provvisorie. La biglietteria di Chiavari osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: orario continuato dalle 7:15 alle 17:30.